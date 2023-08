Yasmin Brunet aposta no carão e esbanja beleza em dia de sol: ''Deusa grega''

Modelo e influenciadora Yasmin Brunet surge de tomara que caia ostentando sua beleza natural e comenta sobre relacionamento

A influenciadora digital Yasmin Brunet deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma foto em que aparece de biquíni nas redes sociais. Exibindo sua beleza natural, a loira recebeu uma enxurrada de elogios!

Na foto, publicada em seu perfil no Instagram, a modelo aparece fazendo carão com look de praia branco com a parte de cima de tomara que caia, deixando à mostra suas tatuagens espalhadas pelo corpo.

"Adoro um amor inventado", disse Brunet ao legendar a postagem. Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da gata. "Deusa grega", "Maravilhosa demais", "Perfeição", "Esculpida e pintada á mão de tão perfeita", "Sereia", disseram.

Nos stories, a influencer ainda repostou uma imagem sobre relacionamento, que dizia: "Eu gosto de homem emocionado, que depois que ficou comigo quer me ver todo dia, manda mensagem toda hora, chama de amor, fé nos emocionados kkkkkkkkkk".

Vale lembrar que Yasmin Brunet está solteira desde o fim de seu casamento com o surfista Gabriel Medina, em janeiro de 2022. Apesar de boatos de affair com famosos, a modelo não assumiu nenhum relacionamento após o término.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet desagrada ao surgir com a cor do cabelo diferente

A influenciadora Yasmin Brunet não recebeu apoio ao propor uma mudança de visual nos últimos dias. Em sua rede social, a modelo, que é loira, compartilhou cliques usando duas cores diferentes e pediu a opinião dos internautas.

Ao surgir com os fios rosados e mais escuros em outro clique, a musa acabou desagradando. A mãe dela, Luiza Brunet, deu uma opinião sincera e deixou claro que não apoia a herdeira, exceto por uma condição: se ela receber algo bom por isso, no caso, um cachê.

"1 ou 2? Tô querendo mudar", perguntou Yasmin Brunet. Em respostas, ela recebeu várias negativas. "Em time que tá ganhando não se mexe a não ser que o passe valha a pena", brincou Luiza Brunet com a filha.