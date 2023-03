Yasmin Brunet aposta em look ousado com transparência e calcinha à mostra: ''Um esculacho''

Modelo Yasmin Brunet rouba a cena ao deixar seu corpaço em evidência com look sexy para festa de Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr.

A modelo Yasmin Brunet (34) roubou a cena na noite de segunda-feira, 20, ao compartilhar uma produção impecável nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a influenciadora digital dividiu o look escolhido para a festa de aniversário de 27 anos de Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr. (30), em São Paulo.

Para a ocasião, a loira optou por um modelito all black, um macacão transparente. Com calcinha fio-dental e top à mostra, a gata surgiu com seus longos fios loiros soltos e sensualizando no vídeo. Os seguidores babaram pelo corpão da gata.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza de Yasmin. "O corpo mais lindo", "A mais linda do Brasil e acabou", "Essa mulher não tem defeitos ", "Beleza por até ter igual, mas o sex appeal dela... Nenhuma outra tem!", "Eu sou encantada por essa sereia", "A mais gata", "Surra de beleza", "É um esculacho essa mulher", "Muita perfeição", "A gata pode, deixa ela!", disseram.

Confira o look de Yasmin Brunet:

