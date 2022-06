Wanessa Camargo surge em clique raro de biquíni e arranca elogios da web: ''Cada dia mais linda!''

Cantora Wanessa Camargo aproveita fim de semana na companhia dos filhos, José Marcus e João Francisco, em resort em Goiás

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 09h59

A cantora Wanessa Camargo (39) surpreendeu os fãs ao postar nova foto em que aparece de biquíni nas redes sociais!

No domingo, 26, a artista curtiu um passeio em família na companhia dos filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8, frutos do casamento com o empresário Marcus Buaiz, de quem anunciou a separação recentemente.

A filha e os netos de Zezé Di Camargo aproveitaram um famoso parque aquático, em Goiás. Em seu feed no Instagram, Wanessa compartilhou cliques em que aparece com um vestidinho vermelho soltinho. Na última imagem da sequência, a gata encantou ao surgir usando um biquíni colorido, que evidenciou suas curvas embaixo d'água.

"Vivendo dias incríveis (e muitas emoções) ao lado dos meus pequenos", começou escrevendo. "Um lugar pra família toda, para os que querem descansar, se aventurar e conhecer paisagens maravilhosas! Amando estar aqui com eles", disse ainda.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios a Wanessa. "Musa", disse a irmã, Camilla Camargo. "Você está cada dia mais linda Wan, com um brilho no olhar", destacou uma fã. "Simplesmente linda, maravilhosa", babou outra. "Um espetáculo de beleza", disse um terceiro admirador. "Poderosa", exaltou mais uma.

Wanessa Camargo publica lindo clique com o pai

Recentemente, Wanessa Camargo compartilhou um registro encantador com o pai, Zezé Di Camargo. Na foto, ela aparece no meio de um show, agachada aos pés do pai e beijando suas mãos, enquanto eles choravam muito. "Tem amor que dura muito além da vida", disse ela ao citar canção dos dois juntos.

Confira as fotos de Wanessa Camargo: