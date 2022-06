Wanessa Camargo surge arrasadora com micro vestido decotado

Cantora Wanessa Camargo elegeu look branco cheio de atitude para programa de TV e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 09h46

A cantora Wanessa Camargo (39) caprichou no look para participar da gravação do Faustão na Band nesta quinta-feira, 16.

Em sua rede social, a artista compartilhou uma foto exibindo a produção feita para o programa e impressionou ao surgir com um micro vestido branco.

Decotado e com mangas bufantes, a peça estilosa foi combinada com botas brancas até o joelho e brincos grandes.

"Look da gravação do @faustaonaband que vai ao ar amanhã. E aí, gostaram?", falou Wanessa Camargo para os fãs.

Não demorou para a cantora receber uma chuva de elogios dos seguidores. "Que perfeição", admiraram. "Maravilhosa", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, Wanessa Camargo encantou ao fazer fotos com seu novo visual. Recém-separada, ela teve sua relação com Dado Dolabella comentada pelo pai, Zezé Di Camargo (59).

Wanessa Camargo arrasa com look branco; veja: