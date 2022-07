Wanessa Camargo renova o visual e mostra o resultado

Wanessa Camargo vai ao salão de beleza para renovar o cabelo e surge deslumbrante nas novas fotos

A cantora Wanessa Camargo (39) aproveitou o retorno de sua viagem de férias com os filhos para renovar o visual. Nesta sexta-feira, 8, ela foi em um salão de beleza para finalizar sua mudança no cabelo.

Há algumas semanas, ela deixou o cabelo mais loiro e, agora, finalizou a raiz dos fios e a tonalidade.

"Hoje foi dia de beleza! A gente veio fazer uma coisa que a gente devia ter feito quando a gente fez a cor. Dar uma retocada na raiz e dar a quebra do fundo, agora a gente fez. Ficou mais bonito do que já estava. Deixamos um pouco mais dourado. Amei”, disse ela nos stories do Instagram.

Wanessa Camargo fala sobre o fim do casamento com Marcus Buaiz

Recentemente, Wanessa Camargo conversou com a TV CARAS e contou sobre o anúncio da separação e como anda a relação com o ex-marido. “A gente preferiu muito que a separação fosse falada por nós antes que começassem a falar coisas que não são devidas. Até a gente fazendo da forma mais respeitosa do mundo o povo fica falando. Então a gente tomou a decisão de tornar pública porque, obviamente, começa uma nova fase na vida dos meus filhos, na minha e na do Marcus. Então as pessoas iriam ver, não iriam entender e ficar falando um monte de besteira. E foi isso que a gente resolveu. Eu acho que a nossa verdade está dentro de casa. Eu tenho acima de mim e sei que o Marcus também é assim, acima dele, dois seres que são muito pequenos e que estão vivendo um momento que é muito mais desafiador para eles. Então duas crianças no meio desse processo são as nossas prioridades e sempre serão. E a nossa relação vai ser eterna por conta disso”, afirmou.

“É a minha vida particular, isso não vai acrescentar na vida de ninguém, a não ser virar fofoca. O que importa é que eu estou bem, é um desafio, está tudo certo. Eu e o Marcus temos uma relação de muito respeito, de muito carinho. Foi uma história que deu certo, foram 17 anos juntos, eu tenho muita gratidão,a gente construiu uma família linda e que é uma família para sempre e é isso que importa. A gente vai ter um novo ciclo, que é um desafio também, para todo mundo, é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado e se proteger mesmo e ficar com quem conhece a gente, com quem a gente ama”, completou.