Wanessa Camargo elege look espelhado com calça colada e mostra barriga sarada

Wanessa Camargo elege look todo prateado e seduz os seus fãs com sua beleza estonteante

A cantora Wanessa Camargo (39) elegeu uma roupa toda prateada, composta por um blusa de manga comprida e uma calça bem colada no corpo, nesta quarta-feira, 07.

Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, ela fez careta e também um carão. Wanessa ainda deixou a barriga sarada de fora e a cintura fina bem evidente.

"Shine it on… pra tudo de novo que vem por aí!", escreveu ela na legenda. A frase em inglês faz referência a uma música de Wanessa. Na tradução livre, o termo significa "Brilhe em Mim".

Os fãs logo deixaram comentários com elogios: "Ninguém segura ela", disse um. "A mais gata de todas", elogiou outro. "Perfeita, musa de milhões", falou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

BBB 23: Wanessa Camargo é cotada para participar do reality show

Wanessa Camargo está com uma vida nova em 2022 e pode encarar um novo desafio em 2023. Recém-separada e namorando com um amor do passado, ela é cotada para participar do grupo Camarote do BBB 23.

O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, deu a ida dela como certa para o reality show. Porém, a lista oficial do Big Brother Brasil só costuma ser revelada pela Globo alguns dias antes da estreia da nova temporada.

Wanessa usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 08, para negar que estará na 23° edição do BBB. No registro, a cantora disse que nem foi cotada para participar da edição.

"Como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que eu poderia ser verdade [estar no BBB] e eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou pro BBB. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém", explicou a cantora que está muito dedicada à música.