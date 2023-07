Viviane Araújo tira o mega hair e mostra cabelo verdadeiro: 'Curto'

Mostrou a realidade! Viviane Araújo tira fios falsos e revela como está seu cabelo natural

A atriz Viviane Araújo mostrou como é seu cabelo sem o mega hair. Nesta quarta-feira, 19, a famosa foi a um salão de beleza no Rio de Janeiro arrumar as madeixas e revelou como estão os seus fios sem o preenchimento.

Antes de revelar como está o cabelo de verdade, a mãe de Joaquim apareceu com várias presilhas no cabelo contando que iria retirar a extensão. Em seguida, a musa de Carnaval impressionou ao mostrar os fios verdadeiros.

"Meus amores, acabei de tirar o meu mega, o cabelo tá assim porque tive que pentear ele, mas eu tenho cabelo tá gente? Ele tá curto assim porque eu cortei da última vez", explicou Viviane Araújo sobre estar com os fios menores por já ter cortado.

Ao aparecer com as madeixas mais volumosas, a artista esclareceu que havia penteado e que está com os fios mais ressecados por conta da coloração, pois precisou fazer várias cores para chegar na atual. "Meu cabelo deu uma boa ressecada por conta dessa cor", disse.

Nos últimos dias, Viviane Araújo mostrou como está seu corpo após ter passado por algumas cirurgias para tirar as gordurinhas localizadas, obtidas durante a gestação. A gravidez da atriz só foi possível por conta da doação de óvulos de uma anônima. A partir disso, um deles foi fecundado com os espermatozoides de Guilherme Militão, com quem a artista, na época, estava casada há mais de nove meses.

Em uma entrevista para o Fantástico, a vencedora de A Fazenda 6 revelou que o processo apenas foi realizado desta maneira, por ela já ter entrado na pré-menopausa. Além disso, ela contou que nunca chegou a congelar seus óvulos. "A primeira vez não deu certo, mas nem um mês depois me avisaram que tinham achado uma doadora compatível e estou aqui, grávida", disse ela sem esconder a animação.

Veja o cabelo de Viviane Araújo sem mega hair:

Viviane Araújo passa por cirurgia plástica em clínica

A atriz Viviane Araújo decidiu realizar algumas mudanças em seu corpo após se tornar mãe pela primeira vez. Recentemente, ela se internou em uma clínica no Rio de janeiro para passar por cirurgia plástica.

Nos stories do Instagram, ela apareceu com a roupa da internação antes do procedimento. A estrela vai realizar a troca da prótese de silicone dos seios e também vai realizar uma lipoaspiração no corpo.

"Estou aqui para fazer o meu procedimento. A gente tem que ter um pós-operatório muito certinho”, disse ela, que terá o acompanhamento de uma fisioterapeuta após a cirurgia.

Recentemente, Viviane Araújo exibiu o corpaço curvilíneo ao posar apenas de biquíni nas redes sociais. Nas fotos, ela apareceu usando um biquíni colorido de lacinho e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo. Ao fazer pose, ela ostentou suas pernas definidas e sua barriga bem chapada.