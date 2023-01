Viviane Araújo surge poderosa com look brilhoso e convida: "Vamos sambar"

Rainha de Bateria da Salgueiro, Viviane Araújo compartilhou fotos do look e garantiu elogios

Viviane Araújo (47) compartilhou fotos de seu look para o ensaio de carnaval da Salgueiro. Ela surgiu com um vestido preto, repleto de franjas feitas de pedras e convidou: "Vamos sambar".

A artista ainda garantiu elogios dos seguidores. "Conceito, coesão e aclamação. Rainha das rainhas!", opinou um fã. "Espetáculo!", disse uma segunda. "Linda. Arrasou no look!", pontuou outra.

Neste ano, a Salgueiro — escola de samba em que Viviane é Rainha — leva para a Marquês de Sapucaí o enredo "Delírios de um paraíso vermelho".

A vermelho e branco será a penúltima escola de samba a desfilar na Sapucaí, no domingo de carnaval, dia 19 de fevereiro.

Viviane Araújo se derrete ao celebrar aniversário de Joaquim: “Um príncipe!”

O pequeno Joaquim, filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão (34) completou mais um mês de vida. E para marcar a data especial, os papais corujas usaram suas redes sociais para parabenizar o herdeiro.

Em sua conta no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto encantadora com o bebê e se derreteu, ao celebrar o crescimento do filho em mais uma consulta na pediatra.

“Hoje papai e mamãe me levaram na minha consulta de 4 meses com a minha pediatra. Ela me examinou todinho e disse que eu tô ótimo, cada dia mais espertinho! Fiquei todo bobo!”, babou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Os fãs do casal não aguentaram a fofura dos registros e logo comentaram nos post: "A cara do pai só tem pai esse bebê nada da mãe", disse um. "Tia ama tanto. Esse pezinho na boca merece o prêmio de bebê mais fofo do mundo!", escreveu outro. "Coisa linda, saúde Joaquim", falou um terceiro.

