Viviane Araújo ostenta beleza em cliques arrasadores: "Deusa"

A atriz Viviane Araújo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos arrasadoras

A atriz e musa fitness Viviane Araújo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar nesta segunda-feira, 18, algumas fotos que estavam guardadas no rolo de câmera do seu celular.

Os registros mostram momentos da artista ao lado do marido, Guilherme Militão, do filho do casal, Joaquim, de dez meses, com look de academia, e também curtindo as férias. Em alguns cliques postados no Instagram, ela exibe o corpão de biquíni.

"Algumas das mais de 43.000 fotos que estão no rolo de câmera!", escreveu a musa do Carnaval ao dividir os cliques inéditos

A publicação de Vivi rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Família linda", falou uma fã. "Todas as fotos estão lindas", afirmou mais uma. "Que lindo esse bebê", se derreteu uma admiradora.

Vale lembrar que Viviane passou por uma cirurgia plástica, e ao completar 48 dias do procedimento, ela mostrou suas curvas nas redes sociais. A famosa repostou os cliques exibidos pela profissional que está cuidando de seu corpo e chocou ao revelar um pouco do resultado. "48 dias de lipoaspiração com tecnologia One Step, aplicação de tape no intraperatório e 5 atendimentos de reabilitação pós-operatória", escreveu a profissional.

Confira as fotos:

Viviane Araújo exibe corpaço mega sarado na academia

A atriz Viviane Araújo deu um show de boa forma ao compartilhar uma foto no espelho da academia. A famosa, que passou por lipoaspiração recentemente, surgiu mega sarada ao posar de roupa de ginástica.

Com a cintura sem nenhuma gordura, a musa de Carnaval impressionou ao exibir seus pernões musculosos na calça fitness colada. "A pedidos ela veio parar no feed!", contou a famosa sobre ter recebido pedidos dos fãs para publicar o clique muito sarada.