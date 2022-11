Viviane Araújo empina o bumbum ao usar look justo na academia

Mamãe de primeira viagem, Viviane Araújo mostra que já recuperou o corpo após a gestação e ostenta suas curvas deslumbrantes

A atriz Viviane Araújo elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar as suas curvas impecáveis em um dia na academia. Nesta terça-feira, 22, a musa já começou o seu dia na academia e mostrou que está com o corpão sarado.

Nos stories do Instagram, ela fez uma selfie empinando o bumbum para destacar sua boa forma cerca de dois meses após o nascimento do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. A beldade apareceu usando apenas top preto e calça rosa justa, que destacou as curvas do seu corpo.

Além disso, Viviane também fez uma selfie de frente e destacou o decote poderoso enquanto se exercitava.

Viviane Araújo retoma os treinos e revela: "Quero voltar a ter o meu corpo de antes"

Viviane Araújo retomou os treinos nesta segunda-feira, 17. A atriz, que deu à luz Joaquim no começo de setembro, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, confessou que está focada em voltar a ter o corpo de antes da gestação.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram, ela ainda revelou que atualmente está mais difícil para ir para a academia em um horário fixo, já que precisa se ajustar aos horários do filho, mesmo contando com o apoio das babás.

"Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes eu me programava com horários e agora isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele", explicou.

