Viviane Araújo arrasa ao cobrir somente o necessário para sambar

Com look revelador, Viviane Araújo arrasa ao deixar corpaço após lipo e muito treino em evidência; a musa se exibiu em vídeo

A atriz Viviane Araújo impactou ao postar mais um vídeo pronta para ensaiar o samba para o Carnaval do próximo ano. Nesta quinta-feira, 14, a musa compartilhou o registro se exibindo e impressionou com a produção.

Usando um look revelador, cobrindo somente o necessário, a artista deixou suas curvas musculosas à mostra. Após um ano do nascimento do filho Joaquim, a famosa ostentou sua cinturinha lipada e muito treinada.

"Vamos sambar! Ensaio de rua!", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Deusa como sempre! Te amo, arrasa nossa rainha das rainhas", admiraram. "Especialmente linda", babaram.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo tirou o aplique e mostrou como é seu cabelo ao natural. Sem o alongamento, a artista revelou que seus fios estão acima do ombro e com menos volume. Ela ainda parou tudo ao surgir bem magra em outro look de samba.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes do filho completar um ano de vida, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas.