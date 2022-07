Vittor Fernando faz mudança radical no cabelo para novo filme

Ator e influenciador digital, Vittor Fernando adere ao cabelo ruivo para atuar no filme 'Um Dia Cinco Estrelas'

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 19h01

O ator e influenciador digital Vittor Fernando está com novo visual! Nesta semana, o rapaz passou por uma transformação radical no cabelo durante a preparação para atuar no filme Um Dia Cinco Estrelas, de Hsu Chein e com roteiro de Ricky Hiraoka.

Na história, ele interpreta Felipeira, um youtuber que faz uma viagem de carro de aplicativo junto com o protagonista, Pedro Paulo, e enfrenta vários desafios no caminho.

"Eu fui convidado para interpretar o Felipeira, personagem do filme 'Um Dia Cinco Estrelas', pelo Ricky Hiraoka, que é o roteirista, e de quem eu sou fã demais. Fiquei muito feliz! Sou ator há muitos anos, sempre trabalhei com teatro e já até tinha feito um longa antes de trabalhar com internet. Estou super contente de ter mais um projeto esse ano no audiovisual e interpretar o “Felipeira”, que é o meu personagem, super engraçado e que trabalha com internet. O filme, que é dirigido pelo Hsu Chien e com produção da Paris Entretenimento, é muito legal, é para toda a família e tem um desfecho muito bacana. Estou empolgado! Agora além de me verem na vertical, vão me ver também na horizontal!", contou ele.

Veja o novo visual de Vittor Fernando:

Foto: Divulgação