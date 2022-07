Vitória Strada surge na praia em comemoração à conquista na 'Dança dos Famosos': ''De bota e tudo''

Atriz Vitória Strada mostra que logo após vencer a 'Dança dos Famosos', foi para praia no Rio de Janeiro com look poderoso para celebrar

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 08h47

A atriz Vitória Strada (25) está radiante com motivos de sobra para comemorar!

No domingo, 03, a artista venceu a Dança dos Famosos ao lado de seu professor Wagner Santos. Os dois disputaram a final da competição do programa Domingão com Huck com Ana Furtado (48) e Leandro Azevedo e Vitão (22) e Gabe Cardoso, e ficaram em primeiro lugar com 139.9 pontos com apresentações nos ritmos valsa e samba.

Em seu feed no Instagram, na terça-feira, 05, a artista mostrou que logo após conquistar o título foi para a beira da praia comemorar. Nas imagens, Vitória posou esbanjando felicidade com sorrisão estampado no rosto usando um look super estiloso. De bora de cano alto, a famosa encantou ao posar com macaquinho de manga comprida preto brilhante.

"Fui pra beira da praia comemorar de bota e tudo", escreveu Vitória na legenda.

"DONA DE TUDO", exaltou Anna Rita Cerqueira nos comentários. "É muita beleza né!!!! Perfeita!", "Tem direito a comemorar de qualquer jeito, campeã!", "Maravilhosa!!! Você arrasou muito", "Não sei se te chamo de ídola ou campeã! Então agora vai ser, ídola campeã hahaha! DEUSA", elogiaram os seguidores.

Strada também recebeu uma linda homenagem da noiva, Marcella Rica (30) na web.

Vitória Strada celebra vitória na 'Dança dos Famosos'

Após se tornar a grande campeã da Dança dos Famosos 2022, Vitória Strada fez questão de comemorar nas redes sociais com um agradecimento especial pela participação no quadro e para a equipe da produção, família e fãs. "Que loucura. Meu Deus que LOUCURA! Só assim pra descrever tudo o que eu vivi nesses últimos meses. Quem vê de fora não tem noção do quão desafiador, desesperador (poupei vocês das fotos chorando, bem doida) e do quão lindo é tudo isso junto. Eu sempre dou o melhor de mim em tudo o que eu faço. Tudo. Mas ver quanta gente estava comigo torcendo, vibrando cada etapa, é o melhor relaxante muscular que eu tomei nesses meses (e não foram poucos)", começou falando.

Confira as fotos de Vitória Strada logo após vitória na 'Dança dos Famosos':