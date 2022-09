Vitória Strada surge com biquíni mínimo em praia e surpreende a web com o corpão: "Sem defeitos"

Atriz Vitória Strada aposta em biquíni mínimo para curtir dia na praia e surpreende a web com o corpão escultural

Redação Publicado em 27/09/2022, às 13h37

Na última segunda-feira, 26, a atriz Vitória Strada (25) aproveitou suas redes sociais para compartilhar uma série de fotos mostrando como foi seu final de semana. Com uma série de registros, a artista exibiu seu corpo escultural e surpreendeu a web.

Através de seu perfil no Instagram, Vitória Strada compartilhou diversas fotos na areia da praia, deitada em uma canga.

Para curtir o dia ensolarado, Vitória Strada apostou em um biquíni mínimo e fininho, verde com detalhes em preto nas alças, e mesmo na praia, Strada não deixou o estilo de lado, a atriz completou o look com óculos de sol e um coque no cabelo.

Nos comentários da publicação, os fãs de Vitória Strada aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Que isso! Linda demais", disse um. "Sem defeitos", ressaltou outro. "Uma gataaa", escreveu o terceiro.

Veja as fotos de Vitória Strada:

Vitória Strada fala sobre a noiva, Marcella Rica

Recentemente, Vitória Strada participou do Conversa com Bial e, durante o bate-papo, a famosa comentou sobre o seu relacionamento com Marcella Rica.

Vitória contou que se questionava sobre estar se apaixonando por uma mulher: "Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza. Nos demos bem desde o início. Acho que se não fosse um sentimento tão forte, talvez não tivesse acontecido, porque eu sempre fui uma pessoa ponderada, que não namora tanto, mas com a Marcella veio um sentimento com tanta força, que não tive dúvidas e me joguei", disse ela.

