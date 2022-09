Vitória Strada posa de top e exibe barriguinha sarada em foto: "Gata"

Com foto no espelho, Vitória Strada exibiu toda sua boa forma ao posar com um top mínimo

Redação Publicado em 07/09/2022, às 19h23

A atriz Vitória Strada (25) elevou a temperatura de seus seguidores nesta quarta-feira, 7, ao compartilhar uma foto exibindo sua barriguinha definida.

Através de seu perfil no Instagram, Vitória Strada compartilhou uma foto do seu feriado. Vestida de uma maneira confortável com um top e uma calça soltinha, a atriz surpreendeu a web ao exibir toda sua boa forma no registro.

"Oi, feriado", escreveu Vitória Strada na legenda do post, que rendeu diversos elogios de seus seguidores na rede social.

Nos comentários, os fãs e amigos de Vitória, aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Uma gata!", disse um. "Mas é linda demaaais viu", ressaltou outra. "Lindeza", escreveu o terceiro internauta.

Veja a foto de Vitória Strada:

Vitória Strada fala sobre a noiva, Marcella Rica

Recentemente, Vitória Strada participou do Conversa com Bial e, durante o bate-papo, a famosa comentou sobre o seu relacionamento com Marcella Rica.

Vitória contou que se questionava sobre estar se apaixonando por uma mulher: "Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza. Nos demos bem desde o início. Acho que se não fosse um sentimento tão forte, talvez não tivesse acontecido, porque eu sempre fui uma pessoa ponderada, que não namora tanto, mas com a Marcella veio um sentimento com tanta força, que não tive dúvidas e me joguei", disse ela.

