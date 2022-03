Vitória Strada ousa na escolha do biquíni e exibe corpão em dia de sol

Atriz Vitória Strada ousa na escolha do biquíni de verão e arranca muitos suspiros nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 15h30

Cheia de curvas, a atriz Vitória Strada (25) recentemente deu o que falar em suas redes sociais ao aparecer com pouca roupa no feed do perfil dela.

No Instagram, a artista da TV Globo resolveu aproveitar o sol do verão para turbinar o bronzeado e recarregar a sua vitamina D, essencial para a saúde.

Com um biquíni bem pequenininho, a famosa tirou onda e mostrou o corpão na postagem. "Um pouco de vitamina D, um pouco de carnaval", escreveu ela na legenda da publicação.

Muita gente aprovou o clique e elogiou a atriz Vitória Strada, que esteve recentemente nas novelas em Salve-se Quem Puder, trama das 19 horas em que viveu a personagem Kyra.

Veja as curvas da atriz Vitória Strada!