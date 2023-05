Virginia se envolve em polêmica e é detonada pela internet após suposto plágio

Influenciadora Virginia Fonseca lança produto de sua marca e internautas não perdoam

A influenciadora Virginia Fonseca (24) está sempre envolvida em polêmicas, principalmente quando o assunto é a venda de seus produtos de sua marca de beleza. Desta vez, ao lançar um perfume, a internet começou a apontar que a famosa estaria plagiando outro produto já existente no mercado cosmético.

O suposto plágio faz referência ao design e o aroma de produtos internacionais que foi notada por alguns internautas. “Além de copiar a fragrância, ela copiou toda a identidade visual do produto, uma coisa é você se inspirar, outra é plagiar e ganhar dinheiro em cima do trabalho de terceiros. Não é a primeira vez que ela faz isso…”, comentou uma usuária, fazendo uma thread no Twitter sobre a comparação do novo produto de Virginia com um outro já existente.

Não é a primeira vez que isso acontece. Ao lançar uma linha de produtos sobre suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora digital foi acusada de plagiar a ideia e produtos da empresária e bilionária Kylie Jenner. “Não tenho nada contra a Virgínia. Às vezes até acho que a internet implica com coisas nada a ver real, só que nesse caso, é impossível não comentar. Ela está lançando produtos iguais a produtos que já estão no mercado, tem trabalho árduo por trás, pesquisa, tempo…”, apontou uma outra internauta.

“Eu gostava tanto dela, hoje em dia ela se perdeu. Só quer saber de ganhar dinheiro, e não liga para como ela vai alcançar isso. Mesmo que tenha que enganar os seguidores vendendo produto ruim ou plagiando o trabalho dos outros. O que acho pior de tudo ainda, é que ela não admite que erra. Ela sempre ignora as questões ou então aparece com uma desculpinha que não engana ninguém. Já parei de seguir tem tempo”, disse uma terceira, decepcionada com a influenciadora digital.