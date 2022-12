Virginia Fonseca ultrapassa os limites da beleza ao revelar seu novo visual para 2023

A influenciadora Virginia Fonseca decidiu encerrar 2022 em grande estilo e revelou seu novo visual em foto nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 14, Virginia Fonseca (23) deixou seus seguidores babando ao revelar seu novo visual para encerrar 2022 e começar o próximo ano em grande estilo!

A influenciadora apareceu esbanjando beleza com os cabelos mais curtos e com franjas. Porém, o que mais se destacou foi a cor. Antes, a esposa de Zé Felipe (24) apenas tinha algumas mechas loiras em seu cabelo castanho, agora, o loiro predomina.

“Uma transformação para encerrar 2022 e iniciar 2023 com tudoo! Gratidão @wnunnes, você é sensacional e seu trabalho indescritível”, escreveu a mãe de Maria Alice (1) e Maria Flor na legenda da foto publicada em seu Instagram.

Nos comentários, o marido Zé Felipe fez chover elogios para sua amada! “Você tá linda”, escreveu o artista. E o cantor ainda elogiou a amada mais uma vez: “Linda demais, te amo”.

Quem também elogiou Virginia foi o influenciador Lucas Guimarães, que está substituindo a influenciadora na apresentação do podast “Podcats” ao lado de Camila Loures. "DEUSA", escreveu ele. E a amiga Camila, também comentou: "GATA DEMAIS"

Os seguidores de Virginia aprovaram o novo visual e exaltaram a beleza da influenciadora! “Ficou maravilhosa”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “QUE GATA”.

Fofura!

Ainda nesta quarta-feira, Virginia mostrou uma interação fofa da filha primogênita, Maria Alice, com a recém-nascida Maria Flor.

Nas imagens, a caçula aparece deitada no colo da primogênita, que surge encantada com a bebê. Em uma sequência de fotos fofíssimas, a mais velha beija a irmã, faz carinho no rosto e nas mãos da pequena.