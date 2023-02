Virginia Fonseca revela quantos quilos já perdeu após a gravidez

Em dia na academia, Virginia Fonseca dá 'close' na barriga negativa e conta quantos quilos já perdeu após o nascimento da filha caçula

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a manhã desta quarta-feira, 1, para treinar logo cedo! A beldade foi até a academia junto com o marido, o cantor Zé Felipe, e revelou quantos quilos já emagreceu nos últimos meses .

Em uma foto na academia, ela ostentou a sua barriga sarada apenas três meses após o nascimento da filha caçula, Maria Flor. Inclusive, ela contou que perdeu alguns quilos que ganhou na gestação. “Três meses pós-parto. Menos 13 kg. Ainda não cheguei no meu peso de quando engravidei da Flor”, disse ela na legenda.

Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de um ano.

Virginia Fonseca adia a festa de casamento com Zé Felipe

Nas redes sociais, Virginia Fonseca revelou que decidiu adiar o plano de fazer uma festa de casamento com Zé Felipe. "Galera, o casamento na igreja se Deus quiser vem, algum dia ele vem, só que não neste ano, tá? Porque esse ano tem muita coisa, mês que vem faço o batizado das Marias e do Miguel. Depois vem viagem, aí depois vem minha festa de aniversário, que vou fazer um evento em Valadares", disse ele no começo do vídeo.

"Depois vem festa de aniversário da Maria Alice, festa da Maria Flor… Enfim, muita coisa, muita coisa, e esse ano o casamento na igreja não vem, se Deus quiser ele vem, algum ano ele vem", acrescentou.