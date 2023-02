Virginia Fonseca revela qual é a próxima cirurgia plástica que quer fazer

Mãe de duas meninas, Virginia Fonseca revela qual cirurgia plástica quer fazer depois de que tiver mais um filho

A influenciadora digital Virginia Fonseca confessou que pretende passar por mais uma cirurgia plástica no futuro. Mãe de duas meninas – Maria Alice e Maria Flor -, ela contou que pretende se submeter a um novo procedimento depois que tiver mais filhos. Ela e o marido, Zé Felipe, ainda querem aumentar a família e ela quer turbinar os seios depois que decidir 'fechar a fábrica' de bebês.

Ela contou que tem o desejo de fazer uma cirurgia plástica nos seios para deixá-los mais empinados após amamentar os fios. “Com as duas gestações, meu peito caiu bastante. Tenho vontade de arrumá-lo, mas não agora, pois quero engravidar de novo. Só após ter todos os filhos”, disse ela ao site Gshow.

Então, ela contou sobre a perda de peso rápida após a gestação da segunda filha. “Em três meses, perdi 13 quilos depois que Maria Flor nasceu. Consegui me alimentar melhor, treinar e fazia aeróbico em jejum”, disse ela, que ainda relembrou quando fez a lipoaspiração no abdômen.

"Fiz a lipo 10 dias antes de engravidar dela. Sempre engordo muito nas gestações, pois não consigo me alimentar bem", disse ela.

Virginia Fonseca mostra perrengue na Disney

De férias com a família nos parques temáticos da região de Orlando, nos Estados Unidos, Virginia Fonseca registrou um momento de perrengue ao fazer fotos com o personagem Olaf, de Frozen, na Disney.

Ela contou que a filha caçula se comportou ao encontrar o personagem. Porém, a filha mais velha não gostou muito da experiência e chorou. "O caos dessa sequência de fotos (A primeira com a Florzinha resolução maravilhosa, pois fizemos com o próprio pessoal de lá… Já com a Maria Alice, não conseguimos fazer com o pessoal por motivos de: Wedeuel) Olaf, desculpa qualquer coisa…", escreveu. Veja as fotos abaixo: