Virginia Fonseca impressiona ao exibir sua barriga negativa

Mãe de duas meninas, Virginia Fonseca surpreende ao levantar a blusa para mostrar sua barriga negativa e definida em nova selfie

A influenciadora digital Virginia Fonseca elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao mostrar sua barriga negativa e definida. Mãe de duas meninas, ela deixou o abdômen trincado à mostra ao posar levantando a camiseta.

Na foto, feita na frente de um espelho, ela ostentou sua barriga musculosa e a cinturinha fina. Inclusive, ela brincou sobre exibir sua beleza impecável. “Eita como tá siri. Se achando, se sentindo”, escreveu.

Vale lembrar que Virginia Fonseca cuida de sua boa forma com exercícios físicos. Ela faz treino na academia diariamente e sempre mostra nos stories do Instagram.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca fala sobre festa de casamento com Zé Felipe

Casados desde março de 2021 no civil, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipeplanejam celebrar sua união com uma grande festa de casamento. Sem planos e data definidos, o casal, que é pai das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, falaram sobre a possibilidade de realizarem a cerimônia em 2024.

Em conversa com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, durante um evento em São Paulo, Virginia foi sincerona e confessou que queria ter realizado a festa ainda neste ano. "Eu queria ter feito esse ano. Só que 2 festas de aniversário, da Maria Alice e da Maria Flor, falei não, muito dinheiro", disse ela

Logo em seguida, a loira contou quais são as condições para que o casal realize o casamento no ano seguinte. "Se eu não engravidar no ano que vem, talvez role ano que vem", confessou. Porém, a celebração não será logo no início de 2024. "Comecinho do ano é muito em cima. Não dá nem tempo de escolher o vestido de noiva. Tem que demorar uns 6 meses, 8...", disse Virginia.

Zé Felipe, que estava acompanhando a esposa, riu com a pergunta e afirmou que é ela quem manda em quando eles realizarão a festa. "É quando ela mandar! Quem sabe...", brincou ele.