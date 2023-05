Virginia Fonseca impressiona ao exibir curvas impecáveis em fotos de biquíni fio-dental: "A mãe tá on"

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou os seguidores ao exibir seu corpo definido em cliques de biquíni na praia

Virginia Fonseca(24) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos exibindo seu corpo escultural.

A influenciadora digital está em Miami, nos Estados Unidos, ao lado de sua família, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia.

Usando um biquíni fio-dental amarelo e com argolas, a mulher do cantor sertanejo Zé Felipe (25) chamou a atenção ao ostentar suas curvas ao posar fazendo várias poses de frente e de costas. "A mãe tá on", avisou.

Rapidamente a publicação recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Gata", disse uma seguidora. "Um corpo é um corpo, né", escreveu outra. "Que mulher", falou uma fã. "Perfeita demais", comentou mais uma.

Confira as fotos de Virginia Fonseca de biquíni:

Mesversário da filha

Maria Flor, a filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou sete meses de vida nesta última segunda-feira, 22, e os papais fizeram questão de comemorar da data. Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostrou a família reunida para celebrar o mesversário da menina com uma festa simples e intimista.

Nos cliques, Virginia, Zé Felipe, Maria Alice (1) e Maria Flor, que estão em Miami, nos Estados Unidos, aparecem sorridentes, sentados em um jardim com um bolo decorado. A bebê, que está no colo do papai, surge usando uma saia colorida e asas. "7 meses da Florzinha! Que Deus abençoe sua vida minha pequena Flor, muita saúde, paz, amor e felicidade. Sua família te ama muito, muito, muito", declarou a mamãe.

