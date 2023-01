Virginia Fonseca exibe a barriga negativa em look ousado

Virginia Fonseca aparece com a barriga negativa à mostra ao usar conjunto de top e calça de cintura baixa

A influenciadora digital Virginia Fonseca ostentou o seu corpo sarado em uma nova foto nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 11, a estrela surgiu com a barriga negativa e a cinturinha fina à mostra.

Na imagem, a esposa de Zé Felipe apareceu com um top de alças finas e calça jeans soltinha de cintura baixa. A barriga trincada da musa roubou a cena, assim como a sua marquinha de sol na pele na região do quadril.

“Voltei para Goiânia com a única certeza que tenho que manter esse bronze”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Cada dia mais gata”, declarou um seguidor. “Maravilhosa e gata”, contou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

ZÉ FELIPE DÁ PRESENTE LUXUOSO PARA VIRGINIA FONSECA

Na véspera de Natal, Zé Felipe (24) caprichou na escolha do presente para a esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca. Ele deu para ela um pingente de diamantes com a sua inicial, a letra Z. O pingente exclusivo foi desenhado por Paulo Teixeira, joalheiro conhecido por desenvolver produtos de luxo para diversas celebridades.

Em conversa com a coluna Léo Dias, ele revelou que a peça é avaliada em R$ 25 mil, foi feita em ouro branco 18k e 1,2 quilates de diamante. "Gente, olha o que o Josefino me deu de presente de Natal. Esse pingente eu usei no dia lá da premiação, aí eu não comprei, só peguei emprestado com o Paulo [Teixeira], porque a gente faz esses empréstimos, aí o Josefino pegou e me deu… Amei meu presente de Natal. Já vou colocar na minha pulseira", completou.