Virginia Fonseca deixa terninho aberto e silhueta curvilínea rouba a cena: “Sem defeitos!”

Ousada, Virginia Fonseca abre terninho e arranca suspiros ao exibir corpão poderoso; veja

Que mulher! A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) deu um show de beleza ao aparecer nas redes sociais com um look ousadíssimo nesta quarta-feira, 08.

A famosa que coleciona mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, compartilhou uma sequência de cliques para exibir o look fashionista da vez.

Na série de imagens, a esposa de Zé Felipe (24) apareceu com um visual bem diferente: de terninho, cropped e calça alfaiataria, a loira roubou a cena ao deixar a barriga trincada e a cinturinha fina em destaque.

“De hoje, gostaram?!”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da musa. “Lindaaaa te amooooooo”, declarou o maridão. “Tão maravilhosa”, contou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Ainada na última semana, aconteceu em Goiânia, o batizado das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Eita!

Recentemente, a influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe foram protagonistas de uma cena que elevou a temperatura da web!

Trocando carícias na praia, o casal protagonizou uma cena pra lá de caliente, durante a gravação do clipe da música Facilita Aí, do artista.

Com uma coreografia divulgada no perfil oficial de Virginia no Instagram, antes mesmo do lançamento oficial, a música conta com um clipe no qual a influenciadora aparece usando um biquíni de crochê transparente, com o intuito de seduzir o amado.