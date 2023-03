Virginia Fonseca cobre tatuagem que fez para o ex-namorado, Rezende

Virginia Fonseca revela qual foi o desenho que escolheu para cobrir tatuagem que fez para o ex-namorado, Rezende

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou o último final de semana para ir em um estúdio de tatuagem e cobrir uma antiga tattoo. Ela cobriu a tatuagem que fez para o ex-namorado, Rezende.

A estrela tinha as letras ADR tatuadas em seu ombro, o que era uma homenagem para a agência do ex-namorado. Agora, ela cobriu a tatuagem com a ajuda do tatuador Hector Valentim, que fez o desenho de um ramo de flores no ombro dela.

As imagens de antes e depois foram reveladas pelo tatuador nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hctor Valentim Camacho (@hctorvalentim_tattoo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hctor Valentim Camacho (@hctorvalentim_tattoo)

Virginia Fonseca celebra os dois anos do casamento com Zé Felipe

No último final de semana, Virginia Fonseca comemorou os dois anos do seu casamento com o cantor Zé Felipe. Os dois se casaram quando ela estava grávida da primeira filha deles, Maria Alice. Eles também são pais de Maria Flor.

Nas redes sociais, ela declarou o seu amor pelo maridão. "2 anos de casados!!!!!! Peço a Deus para que continue abençoando nossa união, que sejam 2 anos de uma vida toda, sempre leve, com muito amor e seguindo os caminhos de Deus!!! Que possamos sempre ser exemplo para nossas filhas e que nada no mundo tire nossa vontade de estarmos juntos! “Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te e sendo-te fiel em todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe”. Te amo", comentou.

Nos comentários, o marido de Virginia respondeu a homenagem e escreveu: “Amém meu amor, eu te amo cada dia mais”. E a mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha comentou: “Que Deus os abençoem por toda vida”.