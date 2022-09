Viih Tube ultrapassa os limites da beleza com look rosa

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube recebeu chuva de elogios ao compartilhar fotos usando um luxuoso e estiloso look rosa

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 21h00

Nesta sexta-feira, 30, Viih Tube deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram fotos vestindo um look estiloso.

A futura mamãe de primeira viagem apareceu com luvas rosa, um cropped da mesma cor com corações e uma saia curta xadrez nas cores branca e rosa. Para complementar o look, a influenciadora vestia botas brancas brilhantes.

“Achei perdida aqui no celular”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda da publicação composta por duas fotos.

Os fãs da ex-BBB adoraram as fotos e rasgaram elogios à youtuber. “Maravilhosa mamãe”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Linda demais”.

Gestação!

Na última quinta-feira, 29, Viih Tube encheu a web de fofura ao publicar uma selfie exibindo a barriguinha de grávida.

“Tem dia que está mais durinha e pra frente, e tem que dia que está menos”, comentou a influenciadora sobre sua barriga durante a gestação.