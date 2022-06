Viih Tube rebola ao surgir apenas de lingerie de renda

Viih Tube esbanja sensualidade em nova aparição com look mínimo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 14h46

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza real em um novo vídeo só de lingerie. Desta vez, a musa apareceu dançando ao usar apenas um conjunto de lingerie de renda.

Nas imagens, ela deu um show de autoestima ao falar sobre o uso do look sensual. “Se um dia te disserem que para usar uma lingerie você precisa de um boy, você coloca uma bem linda e diz que é por você, para você se curtir, se amar. Eu lá compro lingerie linda pra macho, eu hein”, disse ela.

Assista ao vídeo de Viih Tube:

Viih Tube fala da relação com o ex-BBB Rodrigo Mussi

A ex-BBB Viih Tube abriu o jogo sobre sua convivência com o ex-BBB Rodrigo Mussi após ele sair do hospital. O rapaz está morando no apartamento dela e os dois criaram uma linda relação de amizade.

“Ocupei um lugar na vida do Rodrigo e ele na minha, que acho que nunca tive. Ele me ajuda mais do que eu o ajudo e ele nem sabe”, disse ela ao Gshow, e completou: “Rodrigo é minha família. Minha casa é a casa dele. Sou muito sozinha e só tenho meus cachorros. É muito bom chegar do trabalho e ter ele lá. Fofoca, a gente aos montes! Me distrai depois de um dia intenso de trabalho. Tem dias que a gente passa o dia todo junto e fica só relaxando”.

Por fim, Viih declarou: “É claro que é amor, não tem como eu falar que não o amo. Vai muito além de relacionamento, paquera. É cuidado, preocupação. A palavra que sinto por ele é família, é claro, e fato que é muito bom para mim. A gente se ajuda muito e aprende com isso”.