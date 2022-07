Viih Tube ostenta bumbum perfeito ao publicar fotos de biquíni em cenário paradisíaco de Maldivas

Viih Tube arrancou elogios da web ao ostentar um bumbum perfeito em cliques arrasadores que fez durante sua viagem para Maldivas

Nesta sexta-feira, 22, Viih Tube (21) esbanjou beleza em suas redes sociais ao publicar algumas fotos arrasadoras que fez nas Ilhas Maldivas, por onde está viajando.

A influenciadora ostentou um bumbum perfeito ao surgir usando um biquíni mínimo, fazendo poses sensuais para as lentes das câmeras, enquanto curtia uma paisagem paradisíaca, com águas cristalinas do local.

Na legenda, ela escreveu: "A cor da água de Maldivas parece que tô na tela de fundo do Windows, surreal!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Gata!", falou outro. "Linda perfeita!", escreveu ainda um terceiro.

Confira as fotos arrasadoras de Viih Tibe ostentado um bumbum perfeito em um cenário paradisíaco de Maldivas:

Mãe de Viih Tube é pedida em casamento nas Maldivas

Nesta sexta-feira, 22, Viviane Tube, mãe de Viih Tube, ficou noiva de seu namorado, Erinco Degan, após ser surpreendida com um pedido de casamento encantador, feito diretamente nas Ilhas Maldivas.

"Momento incrível que estou vivendo, ao lado da pessoa que me fez ver a vida com mais amor! Me sinto completa e feliz! Digo sim e mil vezes sim! Um amor pra toda vida", disse ela, emocionada com o momento.

