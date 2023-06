Viih Tube faz tratamento para estrias da gravidez: 'Não dói’

A influencer compartilhou que está fazendo um tratamento para as estrias que surgiram na gravidez de sua primeira filha, Lua

A influencer Viih Tube compartilhou em seus stories no Instagram, nesta segunda-feira, 19, que está fazendo um tratamento para as estrias da gravidez de Lua Di Felice, sua primeira filha com Eliezer. A ex-BBB de 22 anos contou que o tratamento estético faz parte de seu retorno aos cuidados com si mesma após o nascimento da pequena, há 2 meses atrás.

"Não dói nada. Estou chocada", disse, mostrando as estrias. "Estou voltando a me cuidar, fiz o cabelo, estou cuidado do meu corpo e da minha saúde, vou voltar a treinar e uma coisa que estou fazendo é cuidar da minhas estrias. Tenho na parte interna da coxa, tenho umas brancas na barriga, tenho várias perdidinhas pelo corpo", explicou Viih.

A influencer já contou que passou os dois primeiros meses da filha dedicada à menina. Ela e Eliezer vêm compartilhando nas redes sociais a rotina de pais de primeira viagem. Recentemente Viih também passou por uma mudança de visual e aderiu ao loiro novamente:

“Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Vai ser uma nova eu, um novo momento. Querendo ou não, você esquece um pouco de você para se dedicar ao bebê. Tem dois meses que eu abandonei um pouco eu. E essa transformação não vai ser só cabelo, vai ser de vida. Vai trazer muita autoestima para mim, com certeza”, disse ela em um vídeo nas redes sociais.

Agora, a estrela está com o cabelo loiríssimo e adorou a mudança. Tanto que ela se emocionou ao virar a cadeira e ver o resultado. “Eu não lembrava a pessoa que eu era loira. Eu estou muito linda. Eu estou com cara de mulher rica”, afirmou a influenciadora digital.

Viih Tube desabafa sobre maternidade

A influenciadora digital Viih Tube teve uma noite difícil na última quinta-feira, 16. Preocupada com a saúde da filha, Lua di Felice, a ex-BBB usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades da maternidade. Em meio ao relato, Vitória confessou que teve um apagão por causa do cansaço extremo.