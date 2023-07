Viih Tube exibe sua barriga pós-parto: 'Voltando bem devagar'

Maternidade real! Ex-BBB Viih Tube surpreende ao mostrar como está a sua barriga cerca de dois meses após o nascimento da filha, Lua

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube surpreendeu os seus seguidores neste sábado, 1º, ao mostrar como está a recuperação de sua barriga após o nascimento da primeira filha, Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Nos stories do Instagram, ela deixou à mostra sua barriga pós-parto cerca de dois meses após dar à luz.

Ela mostrou que o seu corpo está voltando para a antiga forma aos poucos e ela não está se pressionando para recuperar a boa forma. “Me pediram para ver como está a barriga para ver se tinha mudado desde o vídeo do tour pelo corpo. Estou assim. Eu acho que estou com o corpo diferente, eu me sinto um pouco mais magra, sinto que deu uma desinchada. É um mês e meio a mais do que aquele vídeo. Está voltando bem devagarzinho”, disse ela.

Então, ela rebateu as críticas após contar que está usando roupa no tamanho GG. “Quando eu falei que estava no GG, eu não estava orgulhosa, não, tá? Eu estava mostrando a minha realidade. Não foi descuido na minha gravidez. Eu me permitia comer alguma coisa no final de semana, durante a semana era regradinho. Teve a condição genética também, são várias questões”, comentou.

Viih Tube exibe decoração do seu apartamento duplex

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube abriu as portas do seu apartamento duplex em São Paulo, onde mora com o marido, o ex-BBB Eliezer, e a filha, Lua. Ela mostrou detalhes da decoração em um vídeo no canal do influenciador Lucas Rangel no YouTube.

Nas imagens, ela mostrou a decoração dos ambientes da casa, incluindo a sala de estar e de jantar integradas, o seu quarto, o banheiro gigante, o quarto de bebê da filha e também a cobertura, com piscina e área gourmet. Viih comprou o apartamentoem 2020, mas deverá se mudar em breve. Ela e o marido compraram uma mansão para que a filha tenha mais espaço durante o seu crescimento.

No atual lar do casal, eles contam com decoração em tons de rosa na sala e no quarto. Além disso, o banheiro enorme roubou a cena, com box espaçoso e banheira luxuosa. Durante o tour, eles ainda deixaram à mostra algumas bagunças do dia a dia, como o varal de roupas, o armário bagunçado e a pia cheia de louça para lavar. Assista ao vídeo aqui.