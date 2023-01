Viih Tube exibe o barrigão de grávida ao postar cliques com Eliezer em Fernando de Noronha

Viih Tube e Eliezer viajaram para Fernando Noronha para comemorar o aniversário de 33 anos do ex-BBB

Viih Tube (22) e Eliezer (32) estão em Fernando de Noronha! O ex-participante completará 33 anos de vida na próxima segunda-feira, 23, e eles decidiram comemorar a data na ilha paradisíaca.

Em seu perfil no Instagram, na tarde desta sexta-feira, 20, a ex-participante do BBB 21 compartilhou alguns cliques na praia, exibindo o barrigão de grávida ao apostar em um biquíni e uma calça com estampa de flores. Na primeira imagem, ela surge abraçada com o namorado, já nos outros dois cliques, ela surge sozinha.

Na legenda da publicação, a mamãe de primeira viagem aproveitou para se declarar para Eliezer, o pai de sua filha, que se chamará Lua. "É um perigo amar alguém tanto assim viu, da até medo KKKKK Demos play na comemoração do niver do papai", disse a loira.

Os cliques deixou os fãs do casal encantados. "Que barrigão lindo", disse uma seguidora. "A gravidinha mais linda! Amando acompanhar sua nova fase", falou outra. "Perfeitos demais", comentou uma fã. "O casal mais lindo", escreveu mais uma.

Confira as fotos de Viih Tube e Eliezer em Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube ganha apoio de Eliezer após desabafo

Eliezer usou as redes sociais para fazer uma declaração para a namorada, a influenciadora digital Viih Tube. Após a ex-participante do BBB 21 confessar que não estava se sentindo bonita, pois estava bastante inchada devido à gestação, o pai de sua filha decidiu fazer uma declaração.

"Às vezes me pego olhando pra você assim “do nada” e fico “Meu Deus, como essa menina/mulher é perfeita” e imediatamente após esse pensamento me vem um sentimento de paz. Eu só tenho a agradecer o cara lá de cima por tanto até agora e por tudo isso que estamos construindo", escreveu ele em um trecho da postagem.

