Vídeo: miss do Espírito Santo perde o posto após bater em outra mulher

Miss Iúna disputaria o concurso Miss Universo Espírito Santo, mas foi desclassificada após agressão

A Miss Iúna (ES), Thayssa Florindo (20), perdeu o posto após sair no tapa com outra mulher durante uma festa. Um ex-namorado teria motivado a briga.

Nas imagens é possível ver uma confusão e no final do vídeo ela aparece e confirma as agressões: "Desci o pau mesmo. Mexe que eu desço outro, capeta".

Ao G1, ela explicou o que motivou a briga: "Eu não estava bêbada na hora, porém, eu estava com muita raiva por ver toda a situação que tinha sido armada por conta de ela ter ciúme de um ex-namorado dela", disse Thayssa ao site G1.

"Eu fui desclassificada pela fala que fiz no final do vídeo, falando que tinha que bater mesmo. Porém, me sinto normal. Eu continuo seguindo a minha vida normalmente, na medida do possível, faço a minha faculdade, que é meu objetivo de vida e tô indo", declarou ela sobre o curso de direito.

O coordenador da competição explicou o posicionamento ao portal: "Ela descumpriu uma cláusula importante do Miss Universo Espírito Santo: a candidata finalista não pode se envolver em nenhum tipo de situação que gere violência ou que descumpra os conceitos éticos da disputa".

"A segunda colocada de Iúna, Auris Rocha, vai disputar o título de mulher mais bonita do Espírito Santo", decretou.

