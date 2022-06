Victoria Beckham exibe boa forma em selfie no banheiro com look todo preto

LOOK PARA O DATE!

A ex-Spice Girl Victoria Beckham impressionou seus seguidores ao postar uma selfie no banheiro

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 17h14

Victoria Beckham mostrou que está em boa forma ao aparecer com um look all-black no banheiro de um restaurante.

Nesta terça-feira, 6, a ex participante da girlband Spice Girls publicou em seu Instagram alguns cliques com um vestido todo preto.

A esposa de David Beckham revelou que o casal estava saindo para um date e a empresária decidiu pelo elegante look.

“Eu amo como segura a minha cintura”, comentou Victoria sobre o vestido que usou para a noite romântica.

Os seguidores da “Posh Spice” amaram o clique com o look. “Icônica”, comentou um fã. E outra seguidora elogiou: “Uma das minhas fotos de restaurante favoritas. Ótima foto VB (Victoria Beckham)”.

Confira aqui o look de Victoria Beckham!