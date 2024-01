Vera Viel exibe corpo sarado em passeio de barco: "Perfeita"

Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir curtindo o diana praia

Vera Viel arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece curtindo o dia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a famosa aparece curtindo um passeio de barco com o amado, e chamou atenção ao surgir usando um biquíni verde, que deixou em destaque seu corpão sarado.

Ao compartilhar as imagens, Vera celebrou o momento de lazer. "Que dia incrível!!! A cor da água estava muito linda", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo diversos elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Casal perfeito", afirmou outra. "Que barriga bonita é essa?", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

Vera e Faro, vale dizer, estão juntos há 26 anos, e são pais de Clara, de 18 anos, Maria, de 15, e Helena, de 11. Em novembro do ano passado, a apresentadora recordou uma foto da primeira viagem que fez com o marido. "A primeira viagem juntos a gente nunca esquece... Foi em 1997 pra João Pessoa. Dois jovens apaixonados. Era o início de uma longa história de amor #tbt", escreveu a famosa.

Confira as fotos:

Vera Viel posta cliques raros ao comemorar o aniversário da mãe

Vera Viel encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma montagem com várias fotos ao lado da mãe, dona Joana, que completou 76 anos de vida. No registro publicado no feed do Instagram, a mulher do apresentador Rodrigo Faro surgiu ao lado da aniversariante em momentos mais recentes, e em duas fotos ela aparece criança.

Já na legenda, a famosa prestou uma bela homenagem. "Hoje é um dia muito especial, aniversário da minha mãe, que está completando 76 anos. Parabéns, meu amor, que seja mais um ano com muita saúde e abençoado", desejou Vera, que completou a postagem se declarando. "Te amo. 19/11 Joana." Confira a publicação!