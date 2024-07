Vera Viel choca ao postar foto na praia: 'Que linda'

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, choca ao compartilhar clique curtindo mais um dia de sol na praia de Trancoso, na Bahia; veja

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, impressionou ao compartilhar mais uma foto de suas férias em Trancoso, na Bahia. Nesta quinta-feira, 11, a apresentadora postou um clique andando na praia e chamou a atenção com seu físico.

Mãe das três filhas do comunicador da Record TV, a modelo chocou ao surgir com a barriga bem reta durante o dia ensolarado. Usando um biquíni rosa, cheio de estilo e elegância, ela esbanjou beleza e logo arrancou elogios dos seguidores.

Nos comentários, os internautas admiraram a beleza natural da eleita do famoso. "Maravilhosa", disseram ao vê-la. "Que linda", escreveram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 10, Rodrigo Faro também impressionou ao exibir sua barriga tanquinho ao lado de Vera Viel e das três filhas, Clara, Maria e Helena. O casal inclusive foi chamado de "irmãos" das garotas por conta da aparência bem jovial.

Nas últimas semanas, o apresentador e a mulher comemoraram o aniversário de duas de suas três filhas. Só com um bolinho em casa, os papais celebraram 19 e 16 anos de Clara Faro e Maria Faro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Rodrigo Faro e Vera Viel chocam com forma física atual

O apresentador Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel, impressionaram ao surgirem em novas fotos na rede social exibindo seus corpos atuais. Na segunda-feira, 08, o comunicador da Record TV postou os cliques com a amada na praia e chamou a atenção com suas curvas saradas.

Enquanto ele surgiu de sunga, a modelo apareceu de biquíni e ambos ostentaram suas barrigadas desenhadas. Pais de três meninas, eles deram um show de beleza e mostraram que o tempo os deixaram ainda melhores.

"Dos stories pro feed!", compartilhou Rodrigo Faro os cliques com sua eleita em Trancoso, na Bahia. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com o casal. "Lindos demais, parecem dois adolescentes", falaram. "Rodrigo Faro sempre no auge", escreveram. Veja o clique aqui.