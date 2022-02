Vera Fischer relembra participação no Miss Universo de 1969 e impressiona fãs

Nostálgica, Vera Fischer surge de maiô em clique oficial de sua participação no Miss Universo e revela detalhes de bastidores

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 14h01

Nesta quinta-feira, 17, Vera Fischer (70) aproveitou o clima de TBT para relembrar sua época como participante de concursos de beleza.

A atriz resgatou um clique da juventude durante o Miss Universo de 1969, realizado em Miami, e deu alguns detalhes de bastidores.

“Na década de 60 as mulheres tinham cabelos grandes e eu não. Eu era uma mulher de cabelos curtos e ponto!”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Quando fui selecionada para o Miss Brasil, eu era uma das únicas que usava perucas. Tinha várias. Chanel, curta, média, cacheada como os cabelos do Caetano, tinha comprida até a cintura. Eu mesma as penteava e arrumava. Para a foto oficial do Miss Universo, escolhi essa”, completou a loira.

Mostrando que é dona de uma beleza eterna, a artista apareceu recentemente só de biquíni enquanto curtia suas férias na Bahia.