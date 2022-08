Vera Fischer chama atenção ao surgir com bocão vermelho em foto arrasadora: ''Maravilhosa!''

Vera Fischer arrancou elogios de seus fãs ao apostar em um lindo batom vermelho para fazer uma foto arrasadora

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 17h55

Nesta segunda-feira, 29, Vera Fischer usou suas redes sociais para esbanjar toda a sua beleza, no auge dos seus 70 anos. A atriz publicou uma foto arrasadora, onde ela aparece com uma maquiagem impecável e um bocão vermelho, com um lindo batom.

Na imagem, a loira ainda aparece com uma camiseta branca, combinando com acessórios dourados, enquanto exibia a beleza dos seus olhos azuis e de seus cabelos dourados e ondulados.

O post chamou muita atenção dos seguidores da artista, que rapidamente passaram a comentar no post: "Lindeza!", disse um. "Maravilhosa!", escreveu outro. "Uma Deusa!", falou um terceiro.

Na legenda, ela aproveitou para mandar uma mensagem para os fãs: "Home Sweet Home. Ótima segunda pra todos! Beijos dessa sua sempre".

Confira a foto arrasadora que Vera Fischer fez usando um batom vermelho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

