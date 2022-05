Valesca Popozuda exibe sua beleza real em foto de topless

Valesca Popozuda dispensa a parte de cima da lingerie em selfie ousada no espelho

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 11h19

A cantora Valesca Popozuda (43) esbanjou sensualidade e ousadia em uma nova selfie nas redes sociais. Desta vez, a musa apareceu só de calcinha e de topless ao posar na frente de um espelho.

Na foto, ela dispensou os filtros e exibiu a sua beleza real ao caprichar na pose na hora do clique. Valesca ainda deixou em evidência a tatuagem de 'beijinho no ombro'. “Uma ótima semana para nós”, disse ela.

Na semana passada, Valesca Popozuda deixou os fãs preocupados ao desembarcar de cadeira de rodas no aeroporto do Rio de Janeiro. Isso porque ela estava usando uma bota ortopédica após se machucar em um show no Canadá.

Ela torceu o pé durante a apresentação. “Bom dia, Vancouver. Boa tarde, Brasil. Estou aqui, né, minha filha. Juliana me carregando para cima e para baixo na cadeira de rodas. Olha o presentinho que eu arrumei”, disse ela nas redes sociais.

Selfie ousada de Valesca Popozuda: