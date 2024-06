Vai mudar? Camila Moura revela qual procedimento estético deseja fazer

Ex-esposa de Lucas Buda, a influenciadora Camila Moura abriu o jogo sobre a possível realização de procedimentos estéticos

Ex-esposa de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, Camila Moura abriu o jogo e revelou se pretende realizar algum procedimento estético em breve. Em entrevista ao site Gshow, a influenciadora digital contou que, por enquanto, pensa apenas em fazer uma mamoplastia redutora.

"A única coisa que eu gostaria de fazer era redução de mama por questão de saúde, mesmo. É pesado, dói. É a única coisa que por ora eu faria, mas se eu tivesse vontade de fazer outras coisas, eu não tenho problema com isso, não. Coloquei um pouquinho de preenchimento, [fiz] o queixo", declarou ela. A influenciadora digital carioca ainda comentou sobre o início de sua carreira no mundo digital.

Para quem não acompanhou, Camila Moura conquistou milhares de seguidores enquanto Lucas Henrique ainda estava confinado no reality show da TV Globo. Na época, ela recebeu apoio dos telespectadores ao lamentar que o ex-marido tenha flertado com Giovanna Pitel dentro da competição.

Camila, no entanto, admitiu que ainda está se acostumando com a 'fama'. "Sempre acompanhei essas mesmas pessoas pela internet. Estou no lugar de fã, no lugar de fazer amizade. Eu sou realmente tímida, mas estou me superando", disse, por fim.

Recentemente, o colunista Leo Dias divulgou a possível participação da ex-esposa de Lucas Buda na próxima edição de 'A Fazenda', da Record TV. De acordo com o jornalista, a direção do reality rural já dá como certo o nome de Camila Moura.

Vale lembrar que a lista oficial da nova temporada da competição só é divulgada ao público poucos dias antes da estreia. Sob o comando de Adriane Galisteu, 'A Fazenda 16' tem previsão para começar em setembro de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moura (@camilamoura225)

Camila Moura revela conquista de novo apartamento

Ex de Lucas Henrique, Camila Moura está de casa nova! No último sábado, 1, a agora influenciadora usou as redes sociais para mostrar aos seguidores que se mudou oficialmente para São Paulo e está morando em um apartamento.

Com as chaves em mãos, ela compartilhou detalhes do imóvel em seu perfil oficial no Instagram. Ainda sem muitos móveis, o local possui dois secadores de roupa e um colchão inflável, que ela trouxe do Rio de Janeiro. "Cheguei em São Paulo como dizem meus amigos, com um grampo e um sonho. Deus às vezes te vira do avesso para te mostrar que aquele é seu melhor lado, que você é capaz, que não devemos desistir ou nos entregar. Então acreditem!", refletiu, emocionada.

"Mesmo que seu sonho seja distante, eu há 3 anos estava morando na parte de cima da casa da minha mãe, na Favela da Maré, e hoje estou realizando sonhos que até outro dia eram inalcançáveis! Quero agradecer principalmente a vocês por fazerem parte desse sonho", finalizou na legenda da publicação.