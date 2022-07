Usando biquíni mínimo, Juliana Paes aposta em camiseta em homenagem a Pantanal: ''Girl from Rio Bonito!''

Juliana Paes arrancou elogios ao surgir com um biquíni mínimo e uma camiseta em homenagem a personagem de Pantanal

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 18h40

Nesta quarta-feira, 13, Juliana Paes (43) chamou atenção da web ao usar uma camiseta em homenagem à novela Pantanal.

A atriz publicou uma série de cliques onde aparece usando um biquíni mínimo, super cavado, combinando com uma camiseta com o escrito: "Véio do Rio", fazendo referência ao personagem de Pantanal e a capa do single Girl From Rio da Anitta (29).

Nos cliques, Juliana arrasou os corações dos fãs ao exibir o seu corpão de dar inveja, com uma barriga trincada, esbanjando toda a sua beleza.

Na legenda, ela falou: "Girl from Rio Bonito! A prova de que eu saí de Pantanal, mas Pantanal não sai de mim…"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Diva master!", escreveu um. "Simplesmente maravilhosa, fantástica!", falou outro. "Perfeita! A mais linda", disse um terceiro.

Confira os cliques de Juliana Paes usando uma camiseta em homenagem a Pantanal: