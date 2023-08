Usa ou não? Gracyanne Barbosa mostra como é sua roupa íntima: ''Não marca''

Gerando dúvidas sobre sua roupa íntima, Gracyanne Barbosa mostra como faz para cobrir as partes baixas

A musa fitness Gracyanne Barbosa dá o que falar com os seus looks fora e dentro da academia. Sempre marcando bem suas curvas saradas, a esposa do cantor Belo gera dúvidas sobre estar usando ou não calcinha. Nesta quarta-feira, 23, ela então revelou seu segredo.

Em seus stories, a influenciadora digital foi questionada sobre o tipo de roupa íntima que veste. Então, ela revelou como são suas calcinhas. Gracyanne Barbosa exibiu fotos do modelo e cor que usa para parecer que está sem.

"Gosto desse estilo, sem costura, fio dental, não marca nas roupas, pra mim não incomoda e a cor que mais uso é essa...", disse a artista sobre gostar de vestir a roupa íntima da cor da pele para ficar ainda mais discreta, além de ser bem fina.

Ainda nesta quarta-feira, 23, a mulher do cantor chamou a atenção na rede social ao compartilhar uma foto de um ensaio na praia. No mar, ela apareceu de costas, esbanjando suas curvas muito musculosas e mega bronzeadas.

Vale lembrar que, Gracyanne Barbosa é casada com o cantor Belo desde 2012, mas eles estão juntos desde 2007. Em 2016, eles chegaram a renovar os votos durante uma festa de São João. Apesar de não terem filhos, os dois famosos têm vários cachorros.

Veja a calcinha de Gracyanne Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eva Andressa 🍎🍃 (@eva_andressa)

Gracyanne Barbosa revela que Belo não a deixa dormir

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.