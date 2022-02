Totalmente sem roupa, Luana Piovani exibe corpão e cobre o seio com emoji

Luana Piovani compartilhou foto de ensaio que fez nua e fez a temperatura subir

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 08h41

Luana Piovani (45) fez a temperatura subir com mais um clique ousado em sua rede social.

Após compartilhar algumas fotos nuas, cobrindo apenas o necessário, a apresentadora surpreendeu nesta quarta-feira, 16, ao exibir o seio com um emoji de coração.

Usando apenas um sapato, que parecia uma meia, Luana Piovani esbanjou beleza com muita ousadia no ensaio em roupa.

"Gata de botas", falou a loira ao aparecer com as pernas para cima exibindo os calçados. "Ps: hoje é lua cheia viu pessoal", avisou ela.

Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios. "Que maravilhosa!", exclamouTiciane Pinheiro (45). "Muito gata", falaram os fãs.

Mãe dos filhos de Pedro Scooby (33), Luana Piovani vem fazendo alguns comentários sobre o BBB 22, apesar de ter afirmado não assistir ao programa.

No último domingo, no almoço do anjo, ela não permitiu que os herdeiros aparecessem no vídeo para o surfista.

Confira o clique ousado de Luana Piovani: