Toda poderosa, ex-BBB Sarah Andrade exibe as curvas e chama atenção na praia

Ex-BBB Sarah Andrade exibe as curvas em Alagoas e recebe muitos elogios dos fãs nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 10h16

Toda poderosa em Maragogi, Alagoas, a ex-BBB Sarah Andrade (30) recentemente chamou a atenção ao ser clicada de biquíni.

Durante mais uma viagem pelo país, a sister que se destacou no reality show da TV Globo no ano passado mostrou as curvas e o corpão dela nas redes sociais.

Bem sorridente, a loira fez pose para a câmera em uma pousada pertinho da praia e provou que está com tudo super em cima.

Linda, escultural e sereia maravilhosa foram alguns dos adjetivos que a ex-BBB Sarah Andrade ganhou no Instagram dos fãs que ela fez no reality BBB.

Confira o corpão da ex-BBB Sarah Andrade!