Toda luxuosa, Isis Valverde surpreende com look estiloso na Bahia

Curtindo a Bahia com a família, Isis Valverde surpreende ao surgir usando look exuberante na praia; atriz apostou em bolsa diferentona

A atriz Isis Valverde chamou a atenção ao postar fotos da viagem que está fazendo em Caraíva, na Bahia, com a sua família. Nesta quinta-feira, 28, a famosa compartilhou os registros e chamou a atenção ao surgir luxuosa no local.

Em meio à natureza do local, a musa se destacou ao fazer várias poses usando um vestido nude, de modelo longo e com brilhos. Além disso, Isis Valverde se exibiu com um bolsa diferentona, de cor branca e cheia de volume, ao lado de seu herdeiro, Rael Valverde Resende, de 5 anos.

"the only one, bahia", escreveu a artita na legenda dos cliques cheios de beleza e bem conceituais. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Deusa", admiraram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Nos últimos dias, antes de viajar para a Bahia, logo após ser flagrada no aeroporto com seu anel de noivado de R$ 500 mil, Isis Valverde reclamou do preço da passagem aérea.

Isis Valverde fica noiva de empresário durante festa

A atriz Isis Valverde está noiva após oito meses de namoro com empresário. Neste domingo, 17, o colunista Leo Dias deu a notícia sobre a artista, que recebeu o pedido do amado durante uma festa na sexta-feira, 15.

A equipe da famosa então confirmou que realmente eles assumiram o compromisso após ambos terem completado mais de um ano do fim do casamento que viviam.

Vale lembrar que Isis Valverde foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco.

Em fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde anunciou o fim de seu casamento com o pai de seu filho. A atriz tinha subido ao altar com o modelo em 2018. Na ocasião, ela falou sobre a decisão de não ficarem mais juntos.

"Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes", falou sobre a escolha que tomaram.