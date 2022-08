Ticiane Pinheiro surpreende ao surgir de cara lavada se transformando

Apresentadora Ticiane Pinheiro brincou ao mostrar seu antes e depois da maquiagem

Redação Publicado em 16/08/2022, às 10h26

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) surpreendeu os internautas ao surgir completamente de cara lavada em um vídeo nesta terça-feira, 16. Em sua rede social, a loira mostrou seu antes e depois da produção e impressionou com o resultado.

De roupão, pronta para ser maquiada, a esposa de César Tralli (51) apareceu sem nada no rosto e logo em seguida surgiu pronta para mais um trabalho. Deslumbrante, a famosa esbanjou beleza no registro natural e cheio de realidade.

"Como ficar maravilhosa em 1 segundo! Beauty @giovannabotelhomakeup", contou Ticiane Pinheiro como faz para ficar arrasadora.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o vídeo da apresentadora do Hoje Em Dia. "Gata", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", falaram outros.

Acostumada a arrasar nos looks, recentemente, Ticiane Pinheiro arrancou elogios ao eleger uma roupa bem decotada para comandar seu programa na Record TV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro revela término com César Tralli e desistência de inseminação artificial

Nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro participou do Podcast PODDELAS e fez revelações sobre sua vida pessoal. Durante a conversa, a apresentadora relembrou como conheceu César Tralli e iniciou um namoro com ele. Ela ainda contou sobre a vez que terminaram sete meses após o jornalista falar que não queria casar e ter filhos.

"Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

No bate-papo, a loira também comentou sobre ter desistido de fazer inseminação artificial para ter um segundo filho com o marido.

"Acho que minha cabeça que bloqueou, porque já tenho duas filhas e além disso acho que você tem que tá muito focada, porque é delicado, é muito coisa que você tem que se dedicar, não tava nessa vibe acho que nunca mais, acho que to bem com as minhas duas", declarou o que sente atualmente.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!