Ticiane Pinheiro impressiona ao exibir corpo sarado em clique de biquíni: "Simplesmente perfeita"

A apresentadora Ticiane Pinheiro arrancou elogios dos seguidores ao postar um clique de biquíni durante suas férias

Ticiane Pinheiro(46) deixou os seguidores impressionados ao exibir sua boa forma. A apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, está de férias na Bahia, ao lado de sua família, e exibiu seu corpaço ao renovar o bronzeado.

No clique publicado no feed do Instagram nesta segunda-feira, 9, ela surgiu usando um biquíni vermelho, e chamou a atenção com sua barriga sarada e suas curvas perfeitas. "Sombra e água fresca", brincou a mulher do jornalista Cesar Tralli (51) na legenda do post.

Os internautas encheram o registro de curtidas e elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Uma mulher. Deusa", comentou outra. "Que mulher bonita", escreveu uma fã. "Simplesmente perfeita", falou mai uma admiradora.

Confira a foto de Ticiane Pinheiro de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Passeio com as filhas

Ticiane Pinheiro esteve recentemente no Ceará ao lado das filhas, Manuella (3), fruto de seu casamento com Cesar Tralli, e Rafaella (13), de seu relacionamento com o empresário, Roberto Justus (67). Nos Stories do Instagram, a apresentadora mostrou um pouco de sua rotina no hotel e, para curtir o dia ensolarado, resolveu ir à piscina tomar um sol com as meninas.

"Gente! Olha que legal, aqui é o BeachPark, tá?! Onde tem todos os brinquedos, tem o famoso insano, tem o vai com tudo, um monte… Ai, você sobe uma rampa aqui e você vai dar na praia aqui do BeachPark que é incrível", detalhou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!