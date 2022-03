Ticiane Pinheiro exibe super produção da família para casamento e impressiona: ''Que lindos''

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao mostrar os looks para o casamento

No último sábado, 12, a família de Roberto Justus (66) celebrou o casamento de Luiza Justus, filha do empresário.

E claro que a apresentadora Ticiane Pinheiro (45) marcou presença no evento, que aconteceu no Copacabana Palace no Rio de Janeiro, ao lado do marido, César Tralli (51), e da filha, Rafa Justus (12).

No perfil do Instagram, ela compartilhou fotos da super produção da família e arrancou elogios dos seguidores.

Para a ocasião, a loira apostou em um vestido longo pink estampado; o jornalista estava de terno preto; e Rafa, que fez parte da cerimônia ao lado da irmã e sobrinhos, esbanjou beleza em um vestido longo lilás.

"Minha família", declarou ela na legenda da publicação.

