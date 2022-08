Ticiane Pinheiro elege look elegante para gravação: "Perfeita"

Apresentadora Ticiane Pinheiro aposta em look elegante para gravação na Record e impressiona a web com a beleza

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) está sempre arrasando nos looks, e desta vez não foi diferente. Tici apostou em uma combinação elegante.

Em seu perfil no Instagram, Ticiane, compartilhou duas fotos mostrando a produção para uma gravação na Record.

Ticiane apostou em uma combinação entre branco e preto, e surgiu elegante com o look. A apresentadora posou com um blazer cravejado e uma saia do mesmo conjunto. E para deixar a produção mais moderna, Tici combinou com um coturno.

Não demorou para os fãs e amigos de Ticiane marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a apresentadora: "Perfeita demais", comentou um. "Linda de viver!", disse outro. "Sempre linda", destacou o terceiro.

Veja o look usado por Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro leva a filha, Manuella, para curtir apresentação no teatro

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o sabadão, 6 da melhor forma! Ao lado da caçula, Manuella de três aninhos. A dupla foi ao teatro assistir uma peça musical, apresentação da Turma da Mônica, em musical.

Através de seu perfil no Instagram, Tici surgiu coladinha a Manuella, que deu um beijinho na mãe no clique especial. As duas surgiram combinando looks de inverno, ambas com calça jeans, casacos beges e bota no mesmo tom!

