Beleza / LOOK DO DIA

Ticiane Pinheiro aposta em top e calça para apresentar o Hoje em Dia e impressiona: ''Uau''

A apresentadora Ticiane Pinheiro roubou a cena ao compartilhar fotos do look do dia para apresentar o programa Hoje em Dia

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 17h24