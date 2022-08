Thelminha esbanja corpão ao ser fotografada com biquíni mínimo: ''Maravilhosa!''

Thelminha deixou seus fãs babando ao esbanjar um corpão invejável enquanto usava um biquíni mínimo super estiloso

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 18h15

Nesta segunda-feira, 15, Thelminha Assis (37) decidiu aproveitar o seu dia em Las Vegas curtindo um banho de piscina. A ex-BBB decidiu registrar o momento e fez uma série de fotos onde ela esbanja o seu corpão invejável, enquanto usava um biquíni mínimo.

Nas imagens, Thelminha aparece na beira da piscina usando um biqíni cortininha, cheio de detalhes que realçava sua boa forma e sua beleza. A gata ainda apostou em um penteado com tranças e um óculos de sol super diferente e estiloso.

Na legenda, ela escreveu: "Foto contendo saúde e bem estar pra te desejar uma boa semana".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Poderosa!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Perfeita! Arrasou!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos arrasadoras de Thelminha esbanjando seu corpão usando um biquíni mínimo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thelma Assis 🎭 (@thelminha)

Thelminha surge deslumbrante em vestido amarelo

Recentemente, Thelminha usou suas redes sociais para exibir o look deslumbrante que escolheu para curtir o show do cantor Bruno Mars em Las Vegas.

Para a ocasião, a médica escolheu um vestido amarelo com plumas no decote e com uma fenda enorme que deixou suas pernas torneadas a mostra.

